Подорожание хлеба в Харькове с 1 августа пока не имеет точного прогноза, но риск роста стоимости остается.

Подорожание хлеба в Харькове с 1 августа может быть обусловлено влиянием погодных факторов и общим повышением производственных затрат, сообщает Politeka.

Аналитики рынка отмечают, что в августе ожидается рост спроса на подсолнечное масло из-за активного сезона консервации. Это, вероятно, повлечет за собой незначительное колебание розничной стоимости. По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, повышение будет достигать всего нескольких гривен за литр и не станет критическим.

В то же время ситуация с хлебом выглядит менее стабильной. Причиной для беспокойства стали повреждения пшеничных полей из-за весенних заморозков. В то же время экономист Олег Пензин отметил, что говорить о неизбежном росте стоимости пока преждевременно. Он отмечает, что прогнозы по объемам урожая еще не окончательны, поскольку результат будет зависеть от погодных условий в августе.

Согласно данным Украинской зерновой ассоциации, нынешний сбор обещает быть на 7% выше, чем в прошлом. Однако на конечную цену влияют не только урожайные показатели. Аналитик Максим Гопка подчеркивает, что существенную роль играют затраты на логистику, оплату труда и энергоносители. Эти составляющие остаются высокими, так что шансы на удешевление минимальны.

Подорожание хлеба в Харькове с 1 августа пока не имеет точного прогноза, но риск роста стоимости остается из-за неопределенности в сфере сельхозпроизводства и энергорынка.

Кстати, также сообщалось о том, что в Харьковской области растет стоимость картофеля, капусты, свеклы или моркови. Но главной причиной, по словам специалистов, является не только погода, но и нечтение товаров, вызванное отсутствием достаточного количества овощехранилищ.

Источник: panorama

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