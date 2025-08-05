Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі також доступне у форматі соціального квартирного обліку.

Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі передбачене для громадян, які перебувають на квартирному обліку в межах громади, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Факти ICTV.

Право на тимчасове розміщення мають внутрішньо переміщені особи без власного житла або ті, чия житлова площа становить менше 13,65 м² на людину чи 35,22 м² на домогосподарство. Безоплатне користування надається терміном на 12 місяців з можливістю подальшого продовження. Умовою є наявність у Єдиній базі. Виняток — об’єкти в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Пільга діє під час воєнного стану та пів року після його завершення. Оплата за житло не передбачена, оплачуються тільки комунальні витрати. Пріоритет у наданні мають багатодітні, вагітні, пенсіонери, люди з інвалідністю, сім’ї з малолітніми дітьми та особи, які втратили працездатність.

Для оформлення необхідно звернутися до ЦНАПу або місцевої ради з відповідною заявою. До пакету входять копії паспорта або іншого документа, довідка переселенця, ІПН, документи, що підтверджують родинні зв’язки, довідки про пільги.

Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі також доступне у форматі соціального квартирного обліку або безстрокового розміщення для певних категорій. Сюди належать особи з інвалідністю, родини загиблих захисників, сироти, учасники бойових дій.

Надання залежить від наявного фонду: у разі появи вільного об’єкта місцева влада зобов’язана виділити його не пізніше трьох робочих днів.

До слова, у місті також можна отримати грошову підтримку.

Джерело: Факти ICTV

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