Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге доступно в формате социального квартирного учета.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге предусмотрено для граждан, состоящих на квартирном учете внутри общества, сообщает Politeka.

Об этом говорится в официальном сообщении "Факты ICTV".

Право на временное размещение имеют внутренне перемещенные лица без собственного жилья или те, чья жилая площадь составляет менее 13,65 м2 на человека или 35,22 м2 на домохозяйство. Безвозмездное пользование предоставляется сроком на 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления. Условием есть наличие в Единой базе. Исключение – объекты в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Льгота действует во время военного положения и полгода после его завершения. Оплата за жилье не предусмотрена, оплачиваются только коммунальные расходы. Приоритет в предоставлении имеют многодетные, беременные, пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи с малолетними детьми и лица, потерявшие трудоспособность.

Для оформления необходимо обратиться в ЦНАП или местный совет с соответствующим заявлением. В пакет входят копии паспорта или иного документа, справка переселенца, ИНН, документы, подтверждающие родственные связи, справки о льготах.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге доступно в формате социального квартирного учета или бессрочного размещения для определенных категорий. Сюда относятся люди с инвалидностью, семьи погибших защитников, сироты, участники боевых действий.

Предоставление зависит от имеющегося фонда: в случае появления свободного объекта местные власти обязаны выделить его не позднее трех рабочих дней.

Кстати, в городе также можно получить денежную поддержку.

Джерело: Факти ICTV

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