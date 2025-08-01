Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі може бути надане також у межах соціального квартирного обліку.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі надається тимчасово тим, хто стоїть на квартирному обліку в межах громади, повідомляє Politeka.

Такі дані оприлюднено у повідомленні від Факти ICTV.

Право на заселення мають внутрішньо переміщені особи, які не володіють власним помешканням або мають площу менш як 13,65 м² на одну людину чи 35,22 м² на всю родину. За умови включення до Єдиної бази можливо отримати безоплатне розміщення строком на 12 місяців з подальшим поновленням. Виняток становлять будинки, що залишилися на окупованій території або в районах активних бойових дій.

Пільга діє протягом усього воєнного стану і ще пів року після його завершення. Сплачуються лише комунальні послуги. Перевага надається пенсіонерам, людям з інвалідністю, вагітним, непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям.

Щоб скористатися правом, потрібно звернутись до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу з відповідною заявою. Необхідно додати копії паспорта або іншого посвідчення, довідку ВПО, документи, що підтверджують родинні зв’язки, ідентифікаційний код, папери щодо пільгового статусу.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі може бути надане також у межах соціального квартирного обліку. Для обмежених категорій передбачено безстрокове проживання. Це стосується сиріт, учасників бойових дій, родин загиблих, людей з інвалідністю.

Час очікування залежить від наявності вільних приміщень. У разі появи вільного об’єкта житло передається не пізніше трьох робочих днів.

До слова, у місті також можна отримати грошову підтримку у межах ініціативи CARE4U3, що реалізується благодійною організацією Карітас Запоріжжя.

Джерело: Факти ICTV

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