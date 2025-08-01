Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожской области может быть предоставлено также в рамках социального квартирного учета.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье предоставляется временно стоящим на квартирном учете в пределах общины, сообщает Politeka.

Такие данные обнародованы в сообщении от Факты ICTV.

Право на заселение имеют внутренне перемещенные лица, не обладающие собственным жилищем или имеющие площадь менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на всю семью. При включении в Единую базу можно получить бесплатное размещение сроком на 12 месяцев с последующим восстановлением. Исключение составляют оставшиеся дома на оккупированной территории или в районах активных боевых действий.

Льгота действует в течение всего военного положения и еще полгода после его завершения. Уплачиваются только коммунальные услуги. Предпочтение отдается пенсионерам, людям с инвалидностью, беременным, нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям.

Чтобы воспользоваться правом, следует обратиться в орган местного самоуправления или ЦНАП с соответствующим заявлением. Необходимо добавить копии паспорта или иного удостоверения, справку ВПЛ, документы, подтверждающие родственные связи, идентификационный код, бумаги по льготному статусу.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожской области может быть предоставлено также в рамках социального квартирного учета. Для ограниченных категорий предусмотрено бессрочное проживание. Это касается сирот, участников боевых действий, семей погибших, людей с инвалидностью.

Время ожидания зависит от свободных помещений. В случае появления свободного объекта жилье передается позже трех рабочих дней.

К слову, в городе также можно получить денежную поддержку в рамках инициативы CARE4U3 , реализуемой благотворительной организацией Каритас Запорожья.

Джерело: Факти ICTV

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