Обмеження руху у Рівному мають тимчасовий характер та пов’язані виключно з необхідністю покращення дорожньої інфраструктури.

Обмеження руху у Рівному можливе одразу на шести міських вулицях через проведення ремонтних робіт, передає Politeka.

Про це повідомив в.о. міського голови Віктор Шакирзян у своєму Telegram-каналі.

Роботи заплановані на таких вулицях: Захисників Маріуполя, Київська, Нижньодворецька, Симона Петлюри, Буковинська, Виговського. Найбільш значущі зміни очікуються на вулиці Симона Петлюри, де буде здійснено поточний ремонт зливової каналізації. У зв’язку з цим на окремих ділянках можливі незручності для водіїв.

Місцева влада закликає жителів поставитися з розумінням до ситуації. Також водіям радять заздалегідь враховувати зміни та планувати маршрути з урахуванням можливої затримки.

Обмеження руху у Рівному мають тимчасовий характер та пов’язані виключно з необхідністю покращення дорожньої інфраструктури.

До слова, на Рівненщині також планується подорожчання проїзду у громадському транспорті.

Нові тарифи почнуть діяти з початку серпня 2025 року. Найбільш суттєве підвищення передбачене для користувачів тролейбусів — пропонується встановити оплату за одну поїздку у розмірі 15 гривень, а місячний проїзний обійдеться у 400 гривень. У пояснювальній записці зазначено, що причиною перегляду цін стала збитковість комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», яке обслуговує міський електротранспорт.

Щодо маршрутних автобусів, очікується збільшення ціни квитка до 18 грн. Серед основних факторів — подорожчання пального, зростання вартості запчастин, технічне обслуговування, а також оновлення рівня оплати праці водіїв та техперсоналу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.