Ограничения движения в Ровно носят временный характер и связаны исключительно с необходимостью улучшения дорожной инфраструктуры.

Ограничение движения в Ровно возможно сразу на шести городских улицах из-за ремонтных работ, передает Politeka.

Об этом сообщил и.о. мэра Виктор Шакирзян в своем Telegram-канале.

Работы запланированы на таких улицах: Защитников Мариуполя, Киевской, Нижнедворецкой, Симона Петлюры, Буковинской, Выговского. Наиболее значимые изменения ожидаются на улице Симона Петлюры, где будет произведен текущий ремонт ливневой канализации. В этой связи на отдельных участках возможны неудобства для водителей.

Местные власти призывают жителей отнестись с пониманием к ситуации. Также водителям советуют заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом возможной задержки.

Ограничения движения в Ровно носят временный характер и связаны исключительно с необходимостью улучшения дорожной инфраструктуры.

К слову, в Ровенской области также планируется подорожание проезда в общественном транспорте.

Новые тарифы начнут действовать с начала августа 2025г. Наиболее существенно повышение предусмотрено для пользователей троллейбусов — предлагается установить оплату за одну поездку в размере 15 гривен, а месячный проездной обойдется в 400 гривен. В пояснительной записке отмечено, что причиной пересмотра цен стала убыточность коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», обслуживающего городской электротранспорт.

Что касается маршрутных автобусов, то ожидается увеличение цены билета до 18 грн. Среди основных факторов – подорожание горючего, рост стоимости запчастей, техническое обслуживание, а также обновление уровня оплаты труда водителей и техперсонала.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.