Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не лише впливає на доступність яблук, а й змінює ринкову ситуацію в цілому.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області спричинив різке підвищення цін на яблука, які тепер стали дорожчими за банани, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють фахівці аграрного ринку.

Середня вартість цих фруктів зросла до 85,20 грн за кілограм, що утричі перевищує показники минулого року.

Олександр Хорєв із проєкту EastFruit Weekly Ukraine зазначає, що наразі український ринок практично позбавлений місцевої продукції. Натомість імпортні яблука, здебільшого з Польщі, займають значну частку. Ще рік тому середня ціна становила 28,11 грн за кілограм, що свідчить про суттєве подорожчання традиційного для українців фрукту.

Експерти виділяють кілька основних причин такої ситуації. За словами аграрного спеціаліста Івана Томича, фактором занепаду галузі є старіння садів та зменшення площ під новими насадженнями. Як наслідок, місцеве виробництво значно скоротилося. Важливо, що банани стали новим ціновим орієнтиром, адже їх середня ціна сьогодні — 74,15 грн/кг, що також вища, ніж торік (64,03 грн).

Польські яблука фактично замінили вітчизняні, і експерти застерігають, що за збереження тенденції ці фрукти остаточно перетворяться на преміальний товар, недоступний широкому колу споживачів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не лише впливає на доступність яблук, а й змінює ринкову ситуацію в цілому.

До слова, на Дніпропетровщині також дорожчають продукти. Найбільший стрибок цін зафіксовано на молодий часник, який нині коштує в середньому 170,53 грн/кг. Наприкінці червня його середня ринкова ціна становила 138,33.

Джерело: Hromadske

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