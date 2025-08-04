Дефицит продуктов в Днепропетровской области не только влияет на доступность яблок, но изменяет рыночную ситуацию в целом.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области повлек за собой резкое повышение цен на яблоки, которые теперь стали дороже банан, сообщает Politeka.

Об этом сообщают специалисты аграрного рынка.

Средняя стоимость этих фруктов выросла до 85,20 грн. за килограмм, что втрое превышает показатели прошлого года.

Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine отмечает, что в настоящее время украинский рынок практически лишен местной продукции. Вместо этого импортные яблоки, в основном из Польши, занимают значительную долю. Еще год назад средняя цена составила 28,11 грн за килограмм, что свидетельствует о существенном удорожании традиционного для украинцев фрукта.

Эксперты выделяют несколько основных причин такой ситуации. По словам аграрного специалиста Ивана Томича, фактором упадка отрасли является старение садов и уменьшение площадей под новыми насаждениями. Как следствие местное производство значительно сократилось. Важно, что бананы стали новым ценовым ориентиром, ведь их средняя цена сегодня — 74,15 грн/кг, что также выше, чем в прошлом (64,03 грн).

Польские яблоки фактически заменили отечественные, и эксперты предостерегают, что при сохранении тенденции эти фрукты окончательно превратятся в премиальный товар, недоступный широкому кругу потребителей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области не только влияет на доступность яблок, но изменяет рыночную ситуацию в целом.

К слову, в Днепропетровской области также дорожают продукты. Наибольший скачок цен зафиксирован на молодой чеснок, который стоит в среднем 170,53 грн/кг. В конце июня его средняя рыночная стоимость составила 138,33.

Источник: Hromadske

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