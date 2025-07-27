Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області створює виклики для споживачів і потребує уваги з боку аналітиків продовольчих ринків.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало особливо відчутним у липні, адже зростання вартості деяких позицій перевищило 30 гривень за кілограм, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Найбільший стрибок цін зафіксовано на молодий часник, який нині коштує в середньому 170,53 грн/кг. Наприкінці червня його середня ринкова ціна становила 138,33. Серед магазинів найнижча вартість зафіксована в Auchan та Metro — 166,30, тоді як у Novus часник пропонують по 179 гривень. За даними щоденних моніторингів, лише за останні три тижні він подорожчав більш ніж на третину.

Слідом за ним — гриби. Печериці нині коштують у середньому 136,70 грн/кг, що на 2,50 більше, ніж у червні. Проте вартість значно варіюється: у Novus їх можна знайти за 98,99, в Metro ж — за 187,10. Auchan пропонує найпривабливішу пропозицію — 114,90 гривень. Megamarket — 145,80. З початку липня ціна стабілізувалась на рівні 136,47.

Натомість огірки навпаки — демонструють тенденцію до здешевлення. Якщо в червні середній цінник становив 57,15 грн, то наразі — лише 41,49 кг. Зокрема, в Novus цінник зафіксовано саме на цьому рівні. Упродовж останніх тижнів спостерігався різкий спад після пікового зростання наприкінці червня, коли огірки коштували понад 54 гривні. Стабільне зниження почалося з початку липня.

Окремо варто згадати ціни на продукти в регіональній мережі Dmart. Там печериці реалізуються по 99,90 грн/кг, огірки — 29,90 кг. Також у продажу є приправа «Еко» з томатом, базиліком і часником (20 г) — 16,90.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області створює виклики для споживачів і потребує уваги з боку аналітиків продовольчих ринків. Особливо з огляду на сезонні фактори та нестабільну динаміку цін на овочеву групу.

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