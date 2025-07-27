Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало особенно ощутимым в июле, ведь рост стоимости некоторых позиций превысил 30 гривен за килограмм, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Наибольший скачок цен зафиксирован на молодой чеснок, который стоит в среднем 170,53 грн/кг. В конце июня его средняя рыночная стоимость составляла 138,33. Среди магазинов самая низкая стоимость зафиксирована у Auchan и Metro — 166,30, в то время как у Novus чеснок предлагают по 179 гривен. По данным ежедневных мониторингов, только за последние три недели он подорожал более чем на треть.

Следом за ним – грибы. Шампиньоны сейчас стоят в среднем 136,70 грн/кг, что на 2,50 больше, чем в июне. Однако стоимость значительно варьируется: у Novus их можно найти за 98,99, у Metro же — за 187,10. Auchan предлагает самое привлекательное предложение - 114,90 гривен. Megamarket - 145,80. С начала июля цена стабилизировалась на уровне 136,47.

В то же время огурцы наоборот — демонстрируют тенденцию к удешевлению. Если в июне средний ценник составил 57,15 грн, то сейчас только 41,49 кг. В частности, у Novus ценник зафиксирован именно на этом уровне. В последние недели наблюдался резкий спад после пикового роста в конце июня, когда огурцы стоили более 54 гривны. Стабильное понижение началось с начала июля.

Отдельно стоит упомянуть цены на продукты в региональной сети Dmart.Там шампиньоны реализуются по 99,90 грн/кг, огурцы — 29,90 кг. Также в продаже есть приправа «Эко» с томатом, базиликом и чесноком (20 г) — 16,90.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области создает вызовы потребителям и требует внимания со стороны аналитиков продовольственных рынков. Особенно учитывая сезонные факторы и нестабильную динамику цен на овощную группу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения