Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області може відбутися після завершення воєнного стану, повідомляє Politeka.

Такі вимоги містяться в новому меморандумі України з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з документом, наразі тарифи на електроенергію, газ, воду та тепло покривають лише близько 50% їх реальної вартості. Решта компенсується за рахунок державних дотацій. МВФ наполягає, що після війни Україна повинна перейти до ринкових цін на всі комунальні послуги. Це дозволить зменшити борги у сфері енергетики, забезпечити стабільну роботу підприємств та створити конкурентне середовище на ринку.

У рамках домовленостей з Фондом уряд має розробити й ухвалити дорожню карту реформ енергетичного сектора. Протягом шести місяців після завершення воєнного стану планується поетапне скасування спеціальних обов’язків (ПСО), новий підхід до розрахунку тарифів, механізми погашення накопичених боргів та впровадження адресної соціальної підтримки.

Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області та по всій країні виглядатиме наступним чином: електроенергія — 8,64 грн/кВт⋅год (зараз — 4,32 грн), газ — 15,92 грн/м³ (замість 7,96 гривень), централізоване водопостачання з водовідведенням — 171,76 грн/м³ (замість 85,88 гривень), а тепло — 56,68 грн/м² (проти нинішніх 28,34 гривень).

У той же час МВФ вимагає модернізувати систему субсидій. У документі йдеться про необхідність чіткого визначення домогосподарств, які дійсно потребують підтримки, та забезпечення точного і своєчасного її надання.

Крім цін, уряд також погодився з МВФ на впровадження додаткових податків. Вже у 2025 році очікується запровадження акцизів на солодкі та газовані напої, оподаткування цифрових платформ (так званий «податок на OLX»), а також посилення контролю за збором податкового боргу. Згідно з бюджетною декларацією, лише у 2026 році ці заходи мають принести понад 48 мільярдів гривень до держбюджету, а в наступні роки — ще по 28 мільярдів щороку.

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