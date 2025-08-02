Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі поступово охоплює дедалі більше категорій пасажирів і найближчим часом стане основним методом розрахунку, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у Запорізькій міськраді.

Тестування транспортної картки “Січ” розпочалось приблизно чотири місяці тому, коли в місті впровадили муніципальний засіб оплати. Спочатку він був доступний лише обмеженій групі користувачів.

Першими скористалися нововведенням студенти та пільговики. За даними міської ради, це дозволило значно спростити оплату проїзду та поліпшити облік пасажирів. На сьогодні видано понад три сотні студентських карток “Січ Студентська” і майже сотню пільгових. Використання карток дає змогу швидко розраховуватися без готівки, що усуває потребу у пошуку дрібних грошей, очікуванні здачі чи хвилюванні через відсутність потрібної купюри.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі продовжить розвиток: планується запуск універсальної картки “Січ Загальна”, доступної всім мешканцям. Вона дозволить оплачувати як разові поїздки, так і придбавати місячні абонементи. Для зручності громадян КП “Запоріжелектротранс” планує встановити стаціонарні термінали, через які можна буде швидко оформити картку.

Додатковою перевагою є вже наявна в додатку EasyPay функція поповнення карток, а незабаром з’явиться можливість отримати віртуальну версію з повним функціоналом фізичного аналога. Такий підхід суттєво покращить зручність користування громадським транспортом у Запоріжжі.

До слова, у Запоріжжі також повідомляли про новий графік руху поїздів. Із 31 липня 2025 року поїзд далекого сполучення № 39/40, почне рух за оновленим маршрутом із заходом до прикордонного міста Чоп.

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