Новая система оплаты за проезд в Запорожье постепенно охватывает все большее число категорий пассажиров и в ближайшее время станет основным методом расчета, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Запорожском горсовете.

Тестирование транспортной карты "Січ" началось примерно четыре месяца назад, когда в городе внедрили муниципальное средство оплаты.

Первыми воспользовались нововведением студенты и льготники. По данным городского совета это позволило значительно упростить оплату проезда и улучшить учет пассажиров. На сегодняшний день выдано более трехсот студенческих карт “Січ Студентська” и почти сотню льготных. Использование карточек позволяет быстро рассчитываться без наличных денег, что устраняет потребность в поиске мелких денег, ожидании сдачи или волнении из-за отсутствия нужной купюры.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье продолжит развитие: планируется запуск универсальной карты "Сечь Общая", доступной всем жителям. Она позволит оплачивать как разовые поездки, так и приобретать месячные абонементы. Для удобства граждан КП "Запорожэлектротранс" планирует установить стационарные терминалы, через которые можно будет быстро оформить карточку.

Дополнительным преимуществом является уже имеющаяся в приложении EasyPay функция пополнения карт, а в скором времени появится возможность получить виртуальную версию с полным функционалом физического аналога. Такой подход существенно улучшит удобство использования общественного транспорта в Запорожье.

К слову, в Запорожье также сообщали о новом графике движения поездов. С 31 июля 2025 года поезд дальнего сообщения № 39/40 начнет движение по обновленному маршруту с заходом в пограничный город Чоп.

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