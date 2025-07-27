Грошова допомога у Запоріжжі для пенсіонерів надається, якщо вони належать до важливих категорій.

Грошова допомога у Запоріжжі для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення реалізує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють представники організації через офіційний Telegram-канал.

Програма спрямована на підтримку осіб, які постраждали внаслідок повномасштабної війни — зокрема, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), біженців, що повернулися в Україну, та малозабезпечених пенсіонерів.

Грошова допомога у Запоріжжі для пенсіонерів надається, якщо вони належать до наступних категорій:

Внутрішньо переміщені особи , які проживають у Запоріжжі понад 6 місяців і не отримували допомогу з інших організацій протягом останніх трьох місяців.

, які проживають у Запоріжжі понад 6 місяців і з інших організацій протягом останніх трьох місяців. ВПО, що нещодавно повернулися до міста з інших регіонів України й також не брали участі в програмах допомоги впродовж останніх трьох місяців.

з інших регіонів України й також впродовж останніх трьох місяців. Особи, що повернулися з-за кордону після початку війни і не отримували аналогічної грошової підтримки протягом трьох місяців.

Також розглядатимуться заявки від громадян, які не повністю відповідають основним критеріям, але перебувають у складному життєвому становищі. До таких випадків належать:

Домогосподарства, де доходи не перевищують 5 400 гривень на одну особу.

Неповні сім’ї з дітьми до 18 років або з дорослими віком від 55 років.

Особи віком від 55 років, які виховують дітей самостійно.

Родини, у складі яких є люди з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.

Кожен учасник програми грошової допомоги у Запоріжжі для пенсіонерів та інших вразливих категорій отримає 10 800 гривень. Це три щомісячні виплати по 3 600 гривень, що розраховані на покриття базових потреб відповідно до прожиткового мінімуму.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно:

Заповнити реєстраційну анкету — спеціальну форму для участі в програмі.

— спеціальну форму для участі в програмі. Очікувати дзвінка від працівника пункту збору даних, який повідомить деталі подальших дій.

від працівника пункту збору даних, який повідомить деталі подальших дій. Отримати запрошення на особистий прийом із зазначенням дати та часу.

Особистий прийом заявників проводиться за адресою: бульвар Центральний, 19А (Запоріжжя).

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