Грошова допомога у Запоріжжі для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення реалізує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляють представники організації через офіційний Telegram-канал.
Програма спрямована на підтримку осіб, які постраждали внаслідок повномасштабної війни — зокрема, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), біженців, що повернулися в Україну, та малозабезпечених пенсіонерів.
Грошова допомога у Запоріжжі для пенсіонерів надається, якщо вони належать до наступних категорій:
- Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Запоріжжі понад 6 місяців і не отримували допомогу з інших організацій протягом останніх трьох місяців.
- ВПО, що нещодавно повернулися до міста з інших регіонів України й також не брали участі в програмах допомоги впродовж останніх трьох місяців.
- Особи, що повернулися з-за кордону після початку війни і не отримували аналогічної грошової підтримки протягом трьох місяців.
Також розглядатимуться заявки від громадян, які не повністю відповідають основним критеріям, але перебувають у складному життєвому становищі. До таких випадків належать:
- Домогосподарства, де доходи не перевищують 5 400 гривень на одну особу.
- Неповні сім’ї з дітьми до 18 років або з дорослими віком від 55 років.
- Особи віком від 55 років, які виховують дітей самостійно.
- Родини, у складі яких є люди з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.
Кожен учасник програми грошової допомоги у Запоріжжі для пенсіонерів та інших вразливих категорій отримає 10 800 гривень. Це три щомісячні виплати по 3 600 гривень, що розраховані на покриття базових потреб відповідно до прожиткового мінімуму.
Щоб взяти участь у програмі, потрібно:
- Заповнити реєстраційну анкету — спеціальну форму для участі в програмі.
- Очікувати дзвінка від працівника пункту збору даних, який повідомить деталі подальших дій.
- Отримати запрошення на особистий прийом із зазначенням дати та часу.
Особистий прийом заявників проводиться за адресою: бульвар Центральний, 19А (Запоріжжя).
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