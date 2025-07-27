Денежная помощь в Запорожье для пенсионеров и других уязвимых категорий населения реализует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.
Об этом сообщают представители организации через официальный Telegram-канал.
Программа направлена на поддержку лиц, пострадавших в результате полномасштабной войны — в частности, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вернувшихся в Украину беженцев и малообеспеченных пенсионеров.
Денежная помощь в Запорожье для пенсионеров предоставляется, если они относятся к следующим категориям:
- Внутри перемещенные лица, проживающие в Запорожье более 6 месяцев и не получавшие пособие из других организаций в течение последних трех месяцев.
- ВТО, недавно вернувшиеся в город из других регионов Украины и также не участвовавших в программах помощи на протяжении последних трех месяцев.
- Лица, вернувшиеся из-за границы после начала войны и не получавшие аналогичной денежной поддержки в течение трех месяцев.
Также будут рассмотрены заявки от граждан, которые не полностью отвечают основным критериям, но находятся в сложном жизненном положении. К таким случаям относятся:
- Домохозяйства, где доходы не превышают 5400 гривен на одного человека.
- Неполные семьи с детьми до 18 лет или со взрослыми от 55 лет.
- Лица в возрасте от 55 лет, воспитывающие детей самостоятельно.
- Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.
Каждый участник программы денежной помощи в Запорожье для пенсионеров и других уязвимых категорий получит 10 800 гривен . Это три ежемесячных выплаты по 3 600 гривен , которые рассчитаны на покрытие базовых нужд в соответствии с прожиточным минимумом.
Чтобы принять участие в программе, нужно:
- Заполнить регистрационную анкету – специальную форму для участия в программе.
- Ожидать вызова от работника пункта сбора данных, который уведомит детали дальнейших действий.
- Получить приглашение на личный прием с указанием даты и времени.
Личный прием заявителей проводится по адресу: бульвар Центральный, 19А (Запорожье).
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