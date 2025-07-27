Денежная помощь в Запорожье предоставляется для пенсионеров, если они относятся к важным категориям.

Денежная помощь в Запорожье для пенсионеров и других уязвимых категорий населения реализует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают представители организации через официальный Telegram-канал.

Программа направлена на поддержку лиц, пострадавших в результате полномасштабной войны — в частности, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вернувшихся в Украину беженцев и малообеспеченных пенсионеров.

Денежная помощь в Запорожье для пенсионеров предоставляется, если они относятся к следующим категориям:

Внутри перемещенные лица , проживающие в Запорожье более 6 месяцев и не получавшие пособие из других организаций в течение последних трех месяцев.

, проживающие в Запорожье более 6 месяцев и из других организаций в течение последних трех месяцев. ВТО, недавно вернувшиеся в город из других регионов Украины и также не участвовавших в программах помощи на протяжении последних трех месяцев.

из других регионов Украины и также на протяжении последних трех месяцев. Лица, вернувшиеся из-за границы после начала войны и не получавшие аналогичной денежной поддержки в течение трех месяцев.

Также будут рассмотрены заявки от граждан, которые не полностью отвечают основным критериям, но находятся в сложном жизненном положении. К таким случаям относятся:

Домохозяйства, где доходы не превышают 5400 гривен на одного человека.

Неполные семьи с детьми до 18 лет или со взрослыми от 55 лет.

Лица в возрасте от 55 лет, воспитывающие детей самостоятельно.

Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Каждый участник программы денежной помощи в Запорожье для пенсионеров и других уязвимых категорий получит 10 800 гривен . Это три ежемесячных выплаты по 3 600 гривен , которые рассчитаны на покрытие базовых нужд в соответствии с прожиточным минимумом.

Чтобы принять участие в программе, нужно:

Заполнить регистрационную анкету – специальную форму для участия в программе.

– специальную форму для участия в программе. Ожидать вызова от работника пункта сбора данных, который уведомит детали дальнейших действий.

от работника пункта сбора данных, который уведомит детали дальнейших действий. Получить приглашение на личный прием с указанием даты и времени.

Личный прием заявителей проводится по адресу: бульвар Центральный, 19А (Запорожье).

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