Подорожчання проїзду у Рівному набуде чинності вже з 1 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в офіційному проєкті рішення міської ради. Очікувані зміни стосуються як електротранспорту, так і маршрутних автобусів.

Найбільш суттєве підвищення вартості передбачене для користувачів тролейбусів. Пропонується встановити нову плату за разову поїздку на рівні 15 гривень, а вартість місячного проїзного квитка – 400 грн. Основна причина перегляду – стабільне зростання збитків підприємства «Рівнеелектроавтотранс», що обслуговує міський електротранспорт.

Щодо маршрутних таксі, у проекті вказано можливе підвищення вартості квитка до 18 гривень. Підґрунтям для такого рішення стали подорожчання пального, автозапчастин, зростання вартості технічного обслуговування та перегляд мінімального рівня заробітної плати водіїв і технічного персоналу.

У разі позитивного голосування депутатів нові тарифи почнуть діяти на початку серпня. Це означає, що подорожчання проїзду у Рівному відчують мешканці вже незабаром.

Крім цього, на території Рівненщини впроваджено сезонні обмеження для вантажного транспорту. Йдеться про заборону руху дорогами загального користування у денний час, коли повітря прогрівається вище +28°C. Обмеження стосуються транспортних засобів масою понад 24 тонни або осьовим навантаженням понад 7 тонн.

Втім, ці заходи не поширюються на спеціальні категорії техніки – зокрема ті, що перевозять продукти, небезпечні вантажі, живих тварин або задіяні в роботах під час надзвичайних ситуацій і виконанні оборонних функцій.

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