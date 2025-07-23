Подорожание проезда в Ровно почувствуют жители уже скоро.

Подорожание проезда в Ровно вступит в силу с 1 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Об этом говорится в официальном проекте решения городского совета.

Наиболее существенно повышение стоимости предусмотрено для пользователей троллейбусов. Предлагается установить новую плату за разовую поездку на уровне 15 гривен, а стоимость месячного проездного билета – 400 грн. Основная причина пересмотра – стабильный рост убытков предприятия «Ровноэлектроавтотранс», обслуживающего городской электротранспорт.

Относительно маршрутных такси в проекте указано возможное повышение стоимости билета до 18 гривен. Основанием для такого решения стали удорожание горючего, автозапчастей, рост стоимости технического обслуживания и пересмотр минимального уровня заработной платы водителей и технического персонала.

В случае положительного голосования депутатов, новые тарифы начнут действовать в начале августа. Это означает, что подорожание проезда в Ровно почувствуют жители уже скоро.

Кроме того, на территории Ровенской области внедрены сезонные ограничения для грузового транспорта. Речь идет о запрещении движения по дорогам общего пользования в дневное время, когда воздух прогревается выше +28°C. Ограничения касаются транспортных средств массой более 24 тонн или осевой нагрузкой свыше 7 тонн.

Впрочем, эти меры не распространяются на специальные категории техники – в частности перевозящие продукты, опасные грузы, живых животных или задействованные в работах во время чрезвычайных ситуаций и выполнении оборонных функций.

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