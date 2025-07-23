У департаменті транспорту та міської мобільності закликають водіїв дотримуватись правил під час обмеження руху у Вінниці.

Обмеження руху у Вінниці триватиме пів року на вулиці Гоголя, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Вінницької міської ради.

Обмеження руху у Вінниці впроваджується на ділянці вулиці Гоголя поблизу будинку №3. Зміни діятимуть до 24 січня 2026 року.

Причиною впровадження заходів є проведення будівництва поруч із вказаною територією. У зв’язку з цим обмеження торкнуться як транспорту, так і пішоходів. Мета таких дій – забезпечення безпечних умов для усіх учасників дорожнього процесу на період виконання робіт.

Для спеціалізованих машин передбачено вільний доступ, а для мешканців та пішоходів — створення безпечного маршруту поряд із зоною будівництва. Згідно з повідомленням Вінницької міської ради, схема організації дорожнього руху вже затверджена.

Комунальне підприємство “СМЕД ОДР” відповідатиме за монтаж попереджувальних знаків, спеціальних технічних засобів та огорож. У департаменті транспорту та міської мобільності закликають водіїв дотримуватись нововведень і бути уважними до розмітки та встановлених вказівників.

До слова, також повідомлялося про обмеження руху, які пов'язані з тим, що на окремих ділянках п’яти ключових вулиць заборонено повороти ліворуч.

Це рішення покликане підвищити безпеку, зменшити кількість аварій та розвантажити транспортні потоки.

За інформацією Вінницької міської ради, ліві повороти часто стають причиною ДТП через необхідність перетину зустрічних смуг або трамвайних колій. Зокрема, на перехресті Хмельницького шосе з вулицею Олександри Бурбело за останні чотири роки зафіксовано 18 аварій.

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