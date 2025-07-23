В департаменте транспорта и городской мобильности призывают водителей соблюдать правила во время ограничения движения в Виннице.

Ограничение движения в Виннице продлится полгода на улице Гоголя, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Винницкого городского совета.

Ограничение движения в Виннице осуществляется на участке улицы Гоголя вблизи дома №3. Изменения будут действовать до 24 января 2026 года.

Причиной принятия мероприятий является проведение строительства рядом с указанной территорией. В связи с этим ограничения коснутся как транспорта, так и пешеходов. Цель таких действий – обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного процесса на период выполнения работ.

Для специализированных машин предусмотрен свободный доступ, а для жителей и пешеходов – создание безопасного маршрута рядом с зоной строительства. Согласно сообщению Винницкого городского совета, схема организации дорожного движения уже утверждена.

Коммунальное предприятие "СМЕД ОДР" будет отвечать за монтаж предупреждающих знаков, специальных технических средств и ограждений. В департаменте транспорта и городской мобильности призывают водителей соблюдать нововведения и быть внимательными к разметке и установленным указателям.

К слову, также сообщалось об ограничениях движения , связанных с тем, что на отдельных участках пяти ключевых улиц запрещены повороты налево.

Это решение призвано повысить безопасность, снизить количество аварий и разгрузить транспортные потоки.

По информации Винницкого городского совета, левые повороты часто становятся причиной ДТП из-за необходимости пересечения встречных полос или трамвайных путей.

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