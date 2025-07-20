Графік відключення світла на тиждень 21–27 липня в Дніпропетровській області буде запроваджено через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У місті Дніпро 21 липня знеструмлення очікується з 08:00 до 18:00 на вул. Інженерній, Квартальній, Скорика, Театральній, Богдана Хмельницького та провулках Джинчарадзе і Запорізькому шосе. Наступного дня з 08:00 почнуться роботи на вулицях Незалежності, Братів Горобців, Алексєєнко, Кедровій та Данила Нечая, а з 09:00 до 21:00 — ще на понад десяти вулицях.

23 числа роботи охоплять вул. Янгеля, Шепарда, Мечникова, Оздоровчу, Мацієвича та Пирогова. А 24 липня — Богдана Хмельницького, Олександра Поля, Литовську, Алана Шепарда, Янгеля та Незалежності.

У Самарівському районі без живлення залишатимуться абоненти села Черкаське — на вул. Лісній, Миру та Дачній протягом трьох днів — із 21 по 23 число. У Павлограді ремонтні бригади працюватимуть на Промисловій, Дніпровській, Заводській і Кільцевій.

Мешканців Жовтих Вод також попереджають про тимчасові незручності. Тут відключення відбудуться на бульварі Свободи, площі Миру, а також на великій кількості вулиць — Музейній, Геологічній, Польовій, Щасливій, Героїв УПА, Тихій тощо. Частину з них знеструмлять на декілька годин упродовж дня.

У Вільногірську 21-го ремонт триватиме до 17:30 на вулиці Центральній та бульварі Миру. В Кам’янському районі під відключення потраплять П’ятихатки, села Дніпровське, Полтаво-Боголюбівка. У Кривому Розі та навколишніх селах (Широка Дача, Новопілля, Новомайське) роботи охоплять значну кількість адрес із щоденними змінами часу та місця проведення.

Дотримуйтеся безпеки та заздалегідь підготуйтеся до тимчасових незручностей, пов’язаних із профілактичними заходами.

Нагадаємо, графік відключення світла на тиждень 21–27 липня в Дніпропетровській області допоможе уникнути несподіванок. Рекомендується перевіряти актуальну інформацію в офіційних джерелах і слідкувати за оновленнями.

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