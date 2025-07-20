График отключения света на неделю 21-27 июля в Днепропетровской области будет введен через плановые технические работы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В городе Днепр 21 июля обесточивание ожидается с 08:00 до 18:00 по ул. Инженерной, Квартальной, Скорика, Театральной, Богдана Хмельницкого и переулках Джинчарадзе и Запорожском шоссе. На следующий день с 08:00 начнутся работы на улицах Независимости, Братьев Воробьев, Алексеенко, Кедровой и Даниила Нечая, а с 09:00 до 21:00 — еще более десяти улиц.

23 числа работы охватят ул. Янгеля, Шепарда, Мечникова, Оздоровительную, Мациевича и Пирогова. А 24 июля – Богдана Хмельницкого, Александра Поля, Литовскую, Алана Шепарда, Янгеля и Независимости.

В Самаровском районе без питания будут оставаться абоненты села Черкасское на ул. Лесной, Мира и Дачной в течение трех дней – с 21 по 23 число. В Павлограде ремонтные бригады будут работать на Промышленной, Днепровской, Заводской и Кольцевой.

Жителей Желтых Вод также предупреждают о временных неудобствах. Здесь отключения состоятся на бульваре Свободы, площади Мира, а также на большом количестве улиц - Музейной, Геологической, Полевой, Счастливой, Героев УПА, Тихой и т.д. Часть из них обесточат на несколько часов в течение дня.

В Вольногорске 21-го ремонт продлится до 17:30 на улице Центральной и бульваре Мира. В Каменском районе под отключение попадут Пятихатки, села Днепровское, Полтаво-Боголюбовка. В Кривом Роге и окрестных селах (Широкая Дача, Новополье, Новомайское) работы охватят значительное количество адресов с ежедневными изменениями времени и места проведения.

Соблюдайте безопасность и заранее подготовьтесь к временным неудобствам, связанным с профилактическими мерами.

Напомним, график отключения света на неделю 21-27 июля в Днепропетровской области поможет избежать неожиданностей. Рекомендуется проверять актуальную информацию в официальных источниках и следить за обновлениями.

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