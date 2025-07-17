Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стала частиною широкомасштабної ініціативи, що реалізується за підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) спільно з Гуманітарним фондом для України, інформує Politeka.

Інформація про це розміщена на сторінці Caritas Ukraine.

Метою програми є надання комплексної підтримки вразливим мешканцям Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей, які постраждали від наслідків війни або були змушені залишити свої домівки.

Зокрема, організації «Карітас» у Кам’янському, Кривому Розі, Запоріжжі та Миколаєві забезпечуватимуть проведення ремонтів у тимчасовому житлі, надаватимуть необхідні меблі та побутові речі.

У рамках цього проєкту також передбачено формування стартових наборів для нещодавно евакуйованих, видачу гігієнічних комплектів для осіб з інвалідністю та інших груп з особливими потребами. Кризові центри будуть надавати консультації психологів, правників і спеціалістів з фінансових питань.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області включатиме гарячі обіди, домашній догляд, послуги телемедицини, підтримку інклюзивних центрів, а також організацію просторів, дружніх до дітей.

Проєкт триватиме з 1 червня 2025 року до кінця травня 2026 року. Представники вже розпочали роботу в громадах, а докладні оновлення доступні на сторінках регіональних офісів у соцмережах.

До слова, грошові виплати можуть отримати і переселенці, які тимчасово перебували за кордоном. Є кілька категорій, які мають право на отрмання такої допомоги.

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