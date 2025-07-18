Такі ініціативи допомагають тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, знайти безкоштовне житло для ВПО у Львівській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області наразі пропонують у містах та селах Золочівського, Жидачівського районів, а також у Львові, повідомляє Politeka.

Інформація про актуальне житло є на сайті "Допомагай".

У Львівській області з’явилися нові можливості для внутрішньо переміщених осіб, які шукають прихисток у безпечному середовищі.

У Золочеві, неподалік від центру, розміщено приватну оселю з чотирма кімнатами, де знайдуть тимчасовий дім кілька сімей. Є всі базові умови: газова плита, вода в будинку, холодильник, огороджене подвір’я.

Хоча санвузол розташовано надворі, мешканці можуть користуватися літньою кухнею, утримувати хатніх улюбленців. Зручна пішохідна доступність до аптек, ринку, банківських установ. Надання на місяць без оплати проживання, із проханням ділити комунальні витрати.

У Жидачівському районі готові прийняти людей старшого віку або тих, хто цінує природу. Два просторих приміщення, велика кухня, коридор, сад, город — усе наявне. Господарство дозволяє тримати свійських тварин або пасіку. Опалення здійснюється печами. Є керниця, побутова техніка та меблі.

У Львові пропонують окреме місце жінці, яка могла б стати компаньйонкою для літньої пані після інсульту. Пропозиція зручна для пенсіонерки або віддаленої працівниці, яка вміє готувати, дбати про стареньку, дотримуватися тиші та порядку. Надані умови прості, але душевна атмосфера — найголовніше.

Такі ініціативи допомагають тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, знайти безкоштовне житло для ВПО у Львівській області.

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