Такие инициативы помогают тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, найти бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области предлагают в городах и селах Золочевского, Жидачивского районов, а также во Львове, сообщает Politeka.

Информация об актуальном жилье есть на сайте " Допомагай ".

Во Львовской области появились новые возможности для внутренне перемещенных лиц, которые ищут убежища в безопасной среде.

В Золочеве , неподалеку от центра, расположен частный дом с четырьмя комнатами, где найдут временный дом несколько семей. Есть все базовые условия: газовая плита, вода в доме, холодильник, огороженный двор.

Хотя санузел расположен на улице, жители могут пользоваться летней кухней, содержать домашних питомцев. Удобная пешеходная доступность к аптекам, рынку, банковским учреждениям. Предоставление на месяц без оплаты проживания с просьбой делить коммунальные расходы.

В Жидачевском районе готовы принять людей постарше или тех, кто ценит природу. Два просторных помещения, большая кухня, коридор, сад, огород – все имеющееся. Хозяйство позволяет держать домашних животных или пасеку. Отопление производится печами. Есть керница, бытовая техника и мебель.

Во Львове предлагают отдельное место женщине, которая могла бы стать компаньонкой для пожилой дамы после инсульта. Предложение удобно для пенсионерки или удаленной работницы, которая умеет готовить, заботиться о старухе, соблюдать тишину и порядок. Даны условия простые, но душевная атмосфера — самое главное.

Такие инициативы помогают тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, найти бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области.

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