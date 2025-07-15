Сучасні літні люди все частіше не хочуть залишатися вдома та позбавляти себе соціальної активності, тож робота для пенсіонерів у Львові стає актуальною.

Робота для пенсіонерів у Львові передбачає, що місто пропонує чимало варіантів з комфортними умовами та стабільною зарплатою, повідомляє Politeka.

Серед найактуальніших пропозицій на сайті work.ua є робота для пенсіонерів у Львові водієм таксі в компанії JobCar. Оплата стартує від 50 000 і може сягати 60 000 гривень на місяць.

Від кандидата потрібно: мати посвідчення водія категорії В, досвід кермування не менше трьох років і смартфон. Автомобіль надає компанія. Графік гнучкий, тому легко поєднувати зайеятість із власними справами.

Ще одна цікава пропозиція — посада пекаря в мережі супермаркетів Сільпо. Тут платять від 25 300 до 31 600. Працевлаштування офіційне, отже зберігаються всі соціальні гарантії. Для людей поважного віку це особливо важливо.

Крім основної зарплати є додаткові переваги. Наприклад, безкоштовна розвозка додому після вечірніх змін і можливість самостійно обирати графік через внутрішню систему компанії. Така робота для пенсіонерів у Львові підходить тим, хто не боїться фізичної активності і хоче бути частиною великого дружнього колективу.

Є й більш динамічні варіанти. Наприклад, вакансія менеджера з оренди у компанії V12 Coffee TO GO. Оплата становить від 30 000 до 50 000 гривень. Для цієї посади потрібно мати власне авто, водійський досвід і активну життєву позицію.

Основні обов’язки включають пошук нових локацій для кавових точок, переговори з орендодавцями та укладання договорів. Тут важливо вміти швидко реагувати на виклики та діяти самостійно.

Якщо говорити загалом, ситуація на ринку праці демонструє позитивні зміни. Літні люди вже не сприймаються як пасивні споживачі соціальних послуг. Їх досвід, уважність і відповідальність дедалі більше цінуються серед роботодавців.

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