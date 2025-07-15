Современные пожилые люди все чаще не хотят оставаться дома и лишать себя социальной активности, поэтому работа для пенсионеров во Львове становится актуальной.

Работа для пенсионеров во Львове предполагает, что город предлагает множество вариантов с комфортными условиями и стабильной зарплатой, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на сайте work.ua есть работа для пенсионеров во Львове водителем такси в компании JobCar. Оплата стартует от 50 000 и может достигать 60 000 гривен в месяц.

От кандидата требуется: иметь водительское удостоверение категории В, опыт вождения не менее трех лет и смартфон. Автомобиль предоставляет компания. График гибок, поэтому легко сочетать зайеятость с собственными делами.

Еще одно интересное предложение – должность пекаря в сети супермаркетов Сильпо. Здесь платят от 25 300 до 31 600. Трудоустройство официальное, следовательно, сохраняются все социальные гарантии. Для людей преклонного возраста это особенно важно.

Помимо основной зарплаты есть дополнительные преимущества. К примеру, бесплатная развозка домой после вечерних смен и возможность самостоятельно выбирать график через внутреннюю систему компании. Такая работа для пенсионеров во Львове подходит тем, кто не опасается физической активности и хочет быть частью большого дружественного коллектива.

Есть и более динамичные варианты. К примеру, вакансия менеджера по аренде у компании V12 Coffee TO GO. Оплата составляет от 30000 до 50000 гривен. Для этой должности нужно иметь собственное авто, водительский опыт и активную жизненную позицию.

Основные обязанности включают в себя поиск новых локаций для кофейных точек, переговоры с арендодателями и заключение договоров. Здесь важно уметь быстро реагировать на вызовы и действовать самостоятельно.

Если говорить, ситуация на рынке труда демонстрирует положительные изменения. Старики уже не воспринимаются как пассивные потребители социальных услуг. Их опыт, внимательность и ответственность все больше ценятся среди работодателей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с 1 июля: какие документы нужны для оформления помощи.