Подорожчання продуктів у Харківській області свідчить про загальну інфляційну тенденцію, що охоплює базові групи споживчих товарів.

Подорожчання продуктів у Харківській області у липні стало помітним для мешканців регіону, інформує Politeka.

Про це свідчать дані з сайту «Мінфін».

Найбільш різко змінилися цінники на апельсини. Середня ціна наразі досягла 83,15 гривні за кілограм, хоча в червні вона не перевищувала 76,30. Найнижча пропозиція — в «Auchan» (73,90), тоді як у «Megamarket» цей цитрус продають по 92,40. Зростання за останні 30 днів — +7,45 грн, що є суттєвим показником для цієї групи товарів.

На другому місці за динамікою — жива риба. Вартість коропа зросла з 173,63 до 192,00 грн/кг. Протягом останніх трьох тижнів рівень залишався стабільним, однак стрибок на 24,90 відбувся ще в середині червня. Така тенденція може бути пов'язана з логістикою та сезонним дефіцитом.

Хліб пшеничний у нарізці марки «Цар Хліб» додав у ціні незначно, проте стабільно. За упаковку 600 грам нині просять 44,72, тоді як у червні показник складав 43,98. У різних мережах вартість коливається від 42,90 (Megamarket) до 46,53 (Metro).

Варто зазначити, що подорожчання продуктів у Харківській області свідчить про загальну інфляційну тенденцію, що охоплює базові групи споживчих товарів. Зважаючи на сезонний фактор і зміну постачань, фахівці не виключають подальших коливань у найближчі тижні.

На тлі цінової нестабільності місцеві благодійні ініціативи набувають особливої ваги — у Харкові діє програма допомоги, в межах якої певні категорії населення отримують безкоштовні продуктові набори. Проєкт реалізується громадськими організаціями для підтримки людей у скрутних життєвих умовах.

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