Обмеження руху в Тернополі на цьому перехресті триватимуть до серпня 2025 року.

У Тернополі на важливому перехресті вулиць Бойківська та Лемківська запроваджено тимчасове обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП "Тернопільміськтеплокомуненерго".

Рух буде перекритий до 6 серпня 2025 року у зв’язку з ремонтними роботами теплотрас.

Роботи проводяться на турбопроводах централізованого теплопостачання, що з’єднують котельню на Лемківській із мікрорайоном «Канада». Ця ділянка є стратегічно важливою для забезпечення теплом великої частини району, тому ремонт планують заздалегідь, аби уникнути аварійних ситуацій у холодний сезон.

Для мінімізації незручностей розроблено спеціальну схему об’їзду, яку водіям рекомендують враховувати, особливо у години пік. Тернопільська міська рада закликає ставитися з розумінням до тимчасових ускладнень, адже це необхідний крок для покращення міської інфраструктури та підготовки до наступного опалювального сезону.

Нагадуємо, що обмеження руху в Тернополі на цьому перехресті триватимуть до серпня 2025 року. Плануйте свої маршрути заздалегідь, звертайте увагу на дорожні знаки і повідомлення, аби пересування містом було комфортним і безпечним.

До слова, раніше було повідомлено про тимчасові зміни для водіїв, які пересуваються вулицею Микулинецькою. Проїзд транспорту звузять до осі вулиці, тож об’їхати ремонтну ділянку можна буде. Водіїв просять поставитися до ситуації з розумінням. А ще заздалегідь подумати, як краще організувати свої маршрути та пересування містом.

Хтось зможе скористатися об’їзними вулицями, в той час, як інші оберуть просто виділити на дорогу більше часу, ніж зазвичай.

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