Місцевим мешканцям варто підготуватися до тимчасових незручностей, які пов'язані з обмеженнями руху в Тернополі.

Обмеження руху в Тернополі діятимуть протягом п’яти днів, і почалися вони 11 липня, повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційному сайті міської ради, тимчасові зміни торкнуться водіїв, які пересуваються вулицею Микулинецькою. Саме там розпочинається поточний ремонт дорожнього покриття, тож проїзд транспорту буде частково перкритий.

Обмеження руху в Тернополі запроваджено через оновлення ділянки дороги поблизу будинку №106А у напрямку супермаркету. Роботи виконуватимуть у денний час, орієнтовно з 08:00 до 22:00, за умови, що погода дозволить це робити.

Проте, за прогнозом синоптиків, липнева спека без дощів дозволить виконати заплановане у зазначені терміни. Обмеження руху в Тернополі стосуватиметься лише частини проїжджої частини.

Проїзд транспорту звузять до осі вулиці, тож об’їхати ремонтну ділянку можна буде. Водіїв просять поставитися до ситуації з розумінням. А ще заздалегідь подумати, як краще організувати свої маршрути та пересування містом.

Хтось зможе скористатися об’їзними вулицями, в той час, як інші оберуть просто виділити на дорогу більше часу, ніж зазвичай.

У міській раді наголошують, що до 15 липня на даній ділянці можливі затори, особливо у час пік. Тож влада перепрошує за незручності та просить усіх врахувати часткове перекриття.

Працівники дорожньої служби щодня працюватимуть у максимально активному темпі, аби якомога швидше повернути вулицю до нормального стану.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни