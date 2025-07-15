Местным жителям следует подготовиться к временным неудобствам, связанным с ограничениями движения в Тернополе.

Ограничения движения в Тернополе будут действовать в течение пяти дней и начались они 11 июля, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном сайте городского совета, временные изменения коснутся водителей, передвигающихся по улице Микулинецкой. Там начинается текущий ремонт дорожного покрытия, поэтому проезд транспорта будет частично перекрыт.

Ограничение движения в Тернополе введено из-за обновления участка дороги вблизи дома №106А в направлении супермаркета. Работы будут выполняться в дневное время, ориентировочно с 08:00 до 22:00 при условии, что погода позволит это делать.

Однако, по прогнозу синоптиков, июльская жара без дождей позволит выполнить запланированное в указанные сроки. Ограничение движения в Тернополе будет касаться только части проезжей части.

Проезд транспорта сузят до оси улицы, так что объехать ремонтный участок можно будет. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием. А еще заранее подумать, как лучше организовать свои маршруты и передвижение по городу.

Кто-то сможет воспользоваться объездными улицами, в то время как другие выберут просто выделить на дорогу больше времени, чем обычно.

В городском совете отмечают, что до 15 июля на данном участке возможны пробки, особенно в час пик. Поэтому власть извиняется за неудобства и просит всех учесть частичное перекрытие.

Работники дорожной службы будут ежедневно работать в максимально активном темпе, чтобы как можно скорее вернуть улицу в нормальное состояние.

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