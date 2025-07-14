Обмеження руху транспорту в Тернопільській області допоможуть зберегти якість магістралей і зменшити ризики аварійних ситуацій через спеку.

Ввведено обмеження руху транспорту в Тернопільській області для великовагових автомобілів через спекотну погоду, повідомляє Politeka.

З метою збереження дорожнього покриття під час підвищення температури вище +28°C заборонено рух вантажівкам із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн на низці магістралей державного значення.

Заборона діє на таких маршрутах: М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, а також Н-02 /М-06/ Кременець – Біла Церква – Канів, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів, Р-26 Острог – Кременець, Р-39 Броди – Тернопіль, Р-41 Об’їзд Тернополя, Р-43 /М-19/ Ланівці – /Н-02/ і Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів.

Зазначене обмеження не поширюється на транспорт, який перевозить небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин чи птицю, а також вантажі, пов’язані із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій. Для безпеки та збереження дорожнього полотна водіям рекомендовано тимчасово зупинятися на спеціальних майданчиках відстою, яких у регіоні нараховується 40.

Патрульна поліція регіону здійснює контроль за дотриманням цих обмежень, аби забезпечити безпеку руху та уникнути пошкодження покриття в найгарячіші години доби. Водіям радять враховувати цю інформацію під час планування поїздок, щоб уникнути штрафів і неприємностей на дорозі.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області допоможуть зберегти якість магістралей і зменшити ризики аварійних ситуацій через спеку. Звертайте увагу на погодні умови та дотримуйтеся правил, щоб безпечно та комфортно пересуватися.

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