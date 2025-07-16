Ограничения движения в Тернополе на этом перекрестке продлятся до августа 2025 года.

В Тернополе на важном перекрестке улиц Бойковской и Лемковской введено временное ограничение движения транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго".

Движение будет перекрыто до 6 августа 2025 года в связи с ремонтными работами теплотрасс.

Работы проводятся на турбопроводах централизованного теплоснабжения, соединяющих котельную на Лемковской с микрорайоном "Канада". Этот участок стратегически важен для обеспечения теплом большой части района, поэтому ремонт планируют заранее, чтобы избежать аварийных ситуаций в холодный сезон.

Для минимизации неудобств разработана специальная схема объезда, которую водителям рекомендуют учитывать, особенно в часы пик. Тернопольский городской совет призывает относиться с пониманием к временным осложнениям, ведь это необходимый шаг для улучшения городской инфраструктуры и подготовки к следующему отопительному сезону.

Напомним, что ограничения движения в Тернополе на этом перекрестке будут продолжаться до августа 2025 года. Планируйте свои маршруты заранее, обращайте внимание на дорожные знаки и сообщения, чтобы передвижение по городу было комфортным и безопасным.

К слову, ранее сообщалось о временных изменениях для водителей, которые передвигаются по улице Микулинецкой. Проезд транспорта сузят до оси улицы, так что объехать ремонтный участок можно будет. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием. А еще заранее подумать, как лучше организовать свои маршруты и передвижение по городу.

Кто-то сможет воспользоваться объездными улицами, в то время как другие выберут просто выделить на дорогу больше времени, чем обычно.

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