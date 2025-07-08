Йдеться про реалізацію важливої програми грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області та інших категорій українців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати від гуманітарної організації ООН "Всесвітня продовольча програма" (ВПП), повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Янголи спасіння" у Telegram-каналі.

Йдеться про реалізацію важливої програми грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області та інших категорій українців, спрямованої на підтримку населення, постраждалого внаслідок війни.

Ця виплата покликана забезпечити людям задоволення найнеобхідніших потреб, зокрема продукти харчування, засоби гігієни, предмети домашнього вжитку та речі першої необхідності.

Програма передбачає щомісячні грошові виплати, які надаються кожній особі з числа вразливих категорій населення в родині. Завдяки цьому підтримка стає більш адресною та спрямованою на тих, хто дійсно цього потребує.

Наразі програма впроваджується у таких громадах: Краматорській, Грушівській, Томаківській, Марганецькій, Нікопольській, Покровській (включно з містом Покров), Межівській, Миколаївській, Петропавлівській, а також у смт Покровськ та Синельниківській громадах.

Щодо розміру грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області, то він зазнав незначного зменшення і наразі становить 1 200 гривень на одну особу в домогосподарстві. Це пов’язано з обмеженнями, встановленими партнерами програми, які вплинули на загальний обсяг фінансування.

Зміни у розмірі допомоги стосуються таких категорій домогосподарств:

родин, у складі яких є особи з інвалідністю;

одиноких батьків або матерів, шо самостійно виховують дітей;

малозабезпечених сімей, що мають обмежені фінансові ресурси;

домогосподарств, де є особи, що втратили роботу через воєнні дії або інші обставини;

сімей, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування;

самотніх людей похилого віку, що досягли 60 років і більше;

багатодітних сімей, у яких виховується три і більше дітей;

осіб, що належать до окремих груп ризику, які потребують особливої уваги та підтримки.

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