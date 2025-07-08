Речь идет о реализации важной программы денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области и других категорий украинцев.

Денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить от гуманитарной организации ООН "Всемирная продовольственная программа" (ППП), сообщает Politeka.net.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Ангелы спасения" в Telegram-канале.

Речь идет о реализации важного проекта денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области и других категорий украинцев, направленной на поддержку населения, пострадавшего в результате войны.

Эта выплата призвана обеспечить людям удовлетворение необходимых потребностей, в частности продукты питания, средства гигиены, предметы домашнего обихода и вещи первой необходимости.

Программа предусматривает ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые каждому лицу из числа уязвимых категорий населения в семье. Благодаря этому поддержка становится более адресной и направленной на тех, кто действительно в этом нуждается.

В настоящее время программа внедряется в таких общинах: Краматорском, Грушевском, Томаковском, Марганецком, Никопольском, Покровском (включая город Покров), Межевском, Николаевском, Петропавловском, а также в пгт Покровск и Синельниковской общинах.

Что касается размера денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области, то он претерпел незначительное уменьшение и сейчас составляет 1 200 гривен на одного человека в домохозяйстве. Это связано с ограничениями, установленными партнерами программы, повлиявшими на общий объем финансирования.

Изменения в размере пособия касаются следующих категорий домохозяйств:

семей, в составе которых есть лица с инвалидностью;

одиноких родителей или матерей, самостоятельно воспитывающих детей;

малообеспеченных семей, имеющих ограниченные финансовые ресурсы;

домохозяйств, где есть лица, потерявшие работу из-за военных действий или других обстоятельств;

семей, состоящих на учете в территориальных центрах социального обслуживания;

одиноких стариков, достигших 60 лет и более;

многодетных семей, в которых воспитывается трое и более детей;

лиц, принадлежащих к отдельным группам риска, требующим особого внимания и поддержки.

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