Обмеження руху транспорту в Одеській області є важливою складовою стратегії безпеки та збереження інфраструктури під час літнього періоду.

Обмеження руху транспорту в Одеській області набули чинності у зв’язку з підвищенням температури повітря, повідомляє Politeka.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про запровадження сезонних обмежень для великовантажного транспорту. З 10:00 до 20:00 забороняється рух автофур, якщо повітря прогрілося понад +28 °C. Заборона стосується транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Такі заходи впроваджують задля збереження дорожнього покриття, яке особливо вразливе у спекотну погоду. На автошляхах державного значення вже встановлено відповідні знаки та інформаційні щити, що попереджають про тимчасові заборони. Водіям вантажівок радять перечікувати спеку на спеціально облаштованих майданчиках для стоянки в смугах відведення автодоріг або біля об’єктів дорожнього сервісу.

Заборони не діятимуть для транспорту, який перевозить швидкопсувні товари, небезпечні вантажі, живих тварин, військові вантажі, товари подвійного призначення або задіяний у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У Службі відновлення повідомили, що умови можуть змінюватись відповідно до фактичних і прогнозованих температур. Такі сезонні заходи вже практикувались у попередні роки. Торік обмеження діяли з 1 липня з 10:00 до 18:00, а позаторік — із 10 липня. За оцінками Одеської ОВА, такі ініціативи дозволили зменшити кількість аварій і пришвидшити перевірки на КПП.

Обмеження руху транспорту в Одеській області є важливою складовою стратегії безпеки та збереження інфраструктури під час літнього періоду.

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