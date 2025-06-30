Суд зобов’язав мешканку Одеси повернути Пенсійному фонду України 19 799 грн субсидії, повідомляє Politeka.

Саме стільки, за версією Фонду, вона отримала надміру.

Справу розглянув Київський районний суд м. Одеси, рішення оприлюднене 23 травня 2025 року. Підставою для судового позову стала купівля жінкою автомобіля та житлового будинку загальною вартістю понад 50 тис. гривень, що, за законом, унеможливлює отримання державної допомоги.

Таким чином, субсидія в Одесі, призначена з 1 травня 2023 року, була визнана такою, що виплачена безпідставно.

Відомо, що жінці було призначено субсидію відповідно до постанови Кабміну № 848 від 21.10.1995 року. Впродовж року вона отримувала допомогу в розмірі 2 148 гривень щомісяця. Але в березні 2023 року вона придбала будинок площею 95,1 м², а також легковий автомобіль.

Це стало відомо органам ПФУ, які в липні 2024 року винесли рішення про повернення надміру виплаченої суми. Жінці надіслали лист із пропозицією добровільно сплатити кошти, проте вона цього не зробила. Тому Фонд звернувся до судового органу.

У ході розгляду суд встановив, що, відповідно до законодавства, одержувач субсидії зобов'язаний повідомляти про зміни у майновому стані, а також що купівля майна вартістю понад 50 тисяч гривень автоматично позбавляє права на державну допомогу. Судовий орган зазначив, що відповідачка не повернула надміру отримані кошти, тому позов є обґрунтованим.

Київський районний суд Одеси задовольнив позов Пенсійного фонду та постановив стягнути з жінки 19 799 гривень на користь держави. У своєму рішенні він послався на п. 14 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 389, згідно з яким надмірно виплачені суми підлягають поверненню добровільно або в судовому порядку.

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