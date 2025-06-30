Суд обязал жительницу Одессы вернуть Пенсионному фонду Украины 19799 грн субсидии, сообщает Politeka.

Именно столько, по версии Фонда, она получила излишне.

Дело рассмотрел Киевский районный суд. Одессы решение обнародовано 23 мая 2025 года. Основанием для судебного иска явилась покупка женщиной автомобиля и жилого дома общей стоимостью более 50 тыс. гривен, что, по закону, делает невозможным получение государственной помощи.

Таким образом, субсидия в Одессе, назначенная с 1 мая 2023 года, была признана безосновательно выплачена.

Известно, что женщине была назначена субсидия в соответствии с постановлением Кабмина № 848 от 21.10.1995 года. В течение года она получала пособие в размере 2148 гривен ежемесячно. Но в марте 2023 года она приобрела здание площадью 95,1 м², а также легковой автомобиль.

Это стало известно органам ПФУ, которые в июле 2024 г. вынесли решение о возврате излишне выплаченной суммы. Женщине направили письмо с предложением добровольно оплатить средства, однако она этого не сделала. Поэтому Фонд обратился в судебный орган.

В ходе рассмотрения суд установил, что согласно законодательству получатель субсидии обязан сообщать об изменениях в имущественном состоянии, а также что покупка имущества стоимостью более 50 тысяч гривен автоматически лишает права на государственную помощь. Судебный орган отметил, что ответчик не вернул излишне полученные средства, поэтому иск обоснован.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Пенсионного фонда и постановил взыскать с женщины 19 799 гривен в пользу государства. В своем решении он сослался на п. 14 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №389, согласно которому чрезмерно выплаченные суммы подлежат возврату добровольно или в судебном порядке.

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