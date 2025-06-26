Графік відключення світла в Одеській області оновлюється відповідно до планових ремонтів, і всі жителі повинні поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Графік відключення світла в Одеській області охоплює Южненську міську територіальну громаду, де 30 червня заплановані профілактичні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" повідомляє, що задля підвищення надійності електропостачання та уникнення аварійних ситуацій у межах Южненської громади проводитимуться планові роботи.

Відключення електроенергії відбудеться в понеділок, 30 червня 2025 року, з 09:00 до 17:00. Без світла залишаться мешканці села Сичавка. Тимчасове припинення електропостачання стосуватиметься таких вулиць: вул. Набережна, вул. Прикордонна, вул. Центральна, вул. Чорноморська, а також території на 53 км автодороги Одеса–Новоазовськ.

Графік відключення світла в Одеській області оновлюється відповідно до планових ремонтів, і всі жителі повинні поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Роботи проводяться в рамках загальної програми з модернізації електромереж і забезпечення їх стабільної роботи в пікові періоди. У разі несприятливих погодних умов терміни можуть бути змінені. Детальну інформацію можна дізнатися через офіційні канали оператора або звернувшись на гарячу лінію компанії.

Також варто подбати про зарядку гаджетів та інші справи, які пов'язані з наявністю електрики.

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