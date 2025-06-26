Дефіцит продуктів в Одеській області може стати справжньою проблемою для місцевих мешканців, тому розповідаємо детальніше.

Дефіцит продуктів в Одеській області може найближчим часом змінити звичну картину на ринках і в супермаркетах, повідомляє Politeka.

Передусім ідеться про сезонні фрукти, які або майже не дозріли, або стали надто дорогими для масового споживача.

Дефіцит продуктів в Одеській області зумовлений одразу кількома чинниками. Весняні заморозки завдали великої шкоди урожаю абрикосів, персиків та черешні. Ці фрукти цього літа не стануть традиційними ласощами, як це було раніше.

Врожайність упала відчутно, що вже відображається на цінниках. Окрім цього, зменшення імпорту через складнощі з логістикою створює додатковий тиск на ринок. Тобто замінити втрати внутрішнього виробництва продукцією з-за кордону стає складніше.

Не менш важливим є і подорожчання виробничих процесів. Вартість добрива та пального росте, а отже вирощування навіть залишків урожаю стало дорожчим. Це безпосередньо впливає на підсумкову вартість товару на прилавку. За словами аналітиків, цінники на фрукти можуть злетіти на 30 або навіть 50 відсотків.

Дефіцит продуктів в Одеській області викликає особливу тривогу через те, що це явище може вдарити по гаманцях звичайних місцевих мешканців. Людям доведеться купувати менше звичних позицій, або ж відмовитися від них взагалі через високий цінник.

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