Дефицит продуктов в Одесской области может стать настоящей проблемой для местных жителей, поэтому подробнее рассказываем.

Дефицит продуктов в Одесской области может в ближайшее время изменить привычную картину на рынках и супермаркетах, сообщает Politeka.

Прежде всего, речь идет о сезонных фруктах, которые либо почти не созрели, либо стали слишком дорогими для массового потребителя.

Дефицит продуктов в Одесской области обусловлен несколькими факторами. Весенние заморозки нанесли большой ущерб урожаю абрикосов, персиков и черешни. Эти фрукты этим летом не станут традиционным лакомством, как это было раньше.

Урожайность упала ощутимо, что уже отражается на ценниках. Кроме того, уменьшение импорта из-за сложностей с логистикой создает дополнительное давление на рынок. То есть заменить потери внутреннего производства продукцией из-за границы становится сложнее.

Не менее важно и удорожание производственных процессов. Стоимость удобрения и горючего растет, а значит, выращивание даже остатков урожая стало дороже. Это оказывает непосредственное влияние на итоговую стоимость товара на прилавку. По словам аналитиков, ценники на фрукты могут взлететь на 30 или даже 50 процентов.

Дефицит продуктов в Одесской области вызывает особую тревогу из-за того, что это явление может ударить по кошелькам обычных местных жителей. Людям придется покупать меньше привычных позиций, или же отказаться от них вообще из-за высокого ценника.

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