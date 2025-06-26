График отключения света в Одесской области обновляется в соответствии с плановыми ремонтами, и все жители должны отнестись с пониманием к временным неудобствам.

График отключения света в Одесской области охватывает Южную городскую территориальную общину, где 30 июня запланированы профилактические работы на электросетях, сообщает Politeka.

АО "ДТЭК Одесские электросети" сообщает, что для повышения надежности электроснабжения и избегания аварийных ситуаций в рамках Южной общины будут проводиться плановые работы.

Отключение электроэнергии произойдет в понедельник, 30 июня 2025, с 09:00 до 17:00. Без света останутся жители села Сычавка. Временное прекращение электроснабжения будет касаться следующих улиц: ул. Набережная, ул. Пограничная, ул. Центральная, ул. Черноморская, а также территории на 53 км автодороги Одесса – Новоазовск.

График отключения света в Одесской области обновляется в соответствии с плановыми ремонтами, и все жители должны отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Работы производятся в рамках общей программы по модернизации электросетей и обеспечению их стабильной работы в пиковые периоды. В случае неблагоприятных погодных условий сроки могут быть изменены. Подробную информацию можно узнать через официальные каналы оператора или обратившись на горячую линию компании.

Также стоит позаботиться о зарядке гаджетов и других делах, связанных с наличием электричества.

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