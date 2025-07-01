Ограничения движения транспорта в Одесской области вступили в силу из-за повышения температуры воздуха, сообщает Politeka.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила о введении сезонных ограничений для большегрузного транспорта. С 10:00 до 20:00 запрещается движение автофур, если воздух прогрелся более +28 °C. Запрет касается транспортных средств с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Такие мероприятия предпринимаются для сохранения дорожного покрытия, особенно уязвимого в жаркую погоду. На дорогах государственного значения уже установлены соответствующие знаки и информационные щиты, предупреждающие о временных запретах. Водителям грузовиков советуют пережидать жару на специально обустроенных стояночных площадках в полосах отвода автодорог или возле объектов дорожного сервиса.

Запреты не будут действовать для транспорта, который перевозит скоропортящиеся товары, опасные грузы, живых животных, военные грузы, товары двойного назначения или задействованный в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В Службе восстановления сообщили, что условия могут изменяться в соответствии с фактическими и прогнозируемыми температурами. Такие сезонные мероприятия уже практиковались в предыдущие годы. В прошлом году ограничения действовали с 1 июля с 10:00 до 18:00, а в позапрошлом году — с 10 июля. По оценкам Одесской ОВА, такие инициативы позволили снизить количество аварий и ускорить проверки на КПП.

Ограничение движения транспорта в Одесской области является важной составляющей стратегии безопасности и сохранения инфраструктуры в летний период.

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