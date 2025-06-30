В Україні впроваджується важлива грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення у Дніпропетровській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена для прифронтових домогосподарств, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрила громадська організація "Southern Development Strategy".

У партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (World Food Programme) в Україні впроваджується важлива грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення у Дніпропетровській області, спрямована на підтримку людей, які через війну втратили можливість займатися сільським господарством і забезпечувати себе та свої родини.

Мета програми — допомогти аграріям повернутися до роботи, відновити свої невеликі господарства, а відтак — знову стати фінансово незалежними. Проєкт діє у кількох громадах Дніпропетровської області, зокрема у Нивотрудівській, Зеленодольській, Апостолівській, Грушівській та Вакулівській.

У межах ініціативи мешканцям цих громад пропонуються два варіанти підтримки, однаково цінні у фінансовому еквіваленті:

Перший варіант — вибір одного з трьох аграрних комплектів, який найбільше відповідає потребам конкретного домогосподарства. Це може бути теплиця для вирощування овочів та зелені, мотоблок для обробки ґрунту або система крапельного зрошення, що дозволяє ефективно використовувати воду в умовах нестачі ресурсів.

Другий варіант — пряма грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій населення у Дніпропетровській області у розмірі 29 тисяч гривень, яку можна спрямувати на розвиток власного агровиробництва.

Організатори також повідомили, що відібрані домогосподарства візьмуть участь у спеціалізованих навчальних тренінгах. Там учасників навчатимуть ефективного ведення господарства, раціонального використання ресурсів та сучасних підходів до аграрної справи в умовах обмежених можливостей.

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