В Украине внедряется важная денежная помощь для пенсионеров и других категорий населения в Днепропетровской области.

Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрено для прифронтовых домохозяйств, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыла общественная организация Southern Development Strategy.

В партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (World Food Programme) в Украине внедряется важная денежная помощь для пенсионеров и других категорий населения в Днепропетровской области, направленная на поддержку людей, которые в результате потеряли возможность заниматься сельским хозяйством и обеспечивать себя и свои семьи.

Цель программы — помочь аграриям вернуться к работе, восстановить свои небольшие хозяйства, а затем снова стать финансово независимыми. Проект действует в нескольких общинах Днепропетровской области, в частности, в Нивотрудовской, Зеленодольской, Апостоловской, Грушевской и Вакуливской.

В рамках инициативы жителям этих общин предлагаются два варианта поддержки, одинаково ценные в финансовом эквиваленте:

Первый вариант — выбор одного из трех аграрных комплектов, наиболее отвечающий потребностям конкретного домохозяйства. Это может быть теплица для выращивания овощей и зелени, мотоблок для обработки почвы или система капельного орошения, что позволяет эффективно использовать воду в условиях нехватки ресурсов.

Второй вариант – прямая денежная помощь для пенсионеров и других категорий населения в Днепропетровской области в размере 29 тысяч гривен, которую можно направить на развитие собственного агропроизводства.

Организаторы также сообщили, что отобранные домохозяйства примут участие в специализированных обучающих тренингах. Там участников будут обучать эффективному ведению хозяйства, рациональному использованию ресурсов и современным подходам к аграрному делу в условиях ограниченных возможностей.

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