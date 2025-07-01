Дефіцит продуктів у Полтавській області може призвести не лише до зростання цін, а й до скорочення асортименту.

В Україні уже фіксується дефіцит продуктів у Полтавській області, одним із найбільш відчутних є житній хліб, повідомляє Politeka.

Через стрімке скорочення посівів жита, відсутність внутрішнього виробництва та зростання вартості імпортної сировини, ціни на цей продукт можуть сягнути 40–50 грн за буханець.

Як пояснив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, ситуація критична. Частину борошна вже доводиться імпортувати з Польщі та країн Балтії. Причина дефіциту — небажання аграріїв сіяти жито через його нижчу врожайність і прибутковість порівняно з пшеницею. Якщо з гектара пшениці отримують близько 60 центнерів, то традиційного зерна — лише 40, а витрати подібні.

Раніше великий обсяг жита Україна імпортувала з Білорусі, що зробило власне виробництво нерентабельним. Але нині ці поставки майже зупинилися, і вітчизняні хлібопекарі змушені закуповувати дороге імпортне борошно.

У результаті тонна зернової культури подорожчала з 6–7 тис. грн у 2024 році до 12–14 тис. гривень у 2025-му. Водночас житнє борошно зросло в ціні майже вдвічі – з 10 тис. грн до 20 тис. грн за тонну.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може призвести не лише до зростання цін, а й до скорочення асортименту. Деякі пекарі можуть узагалі припинити випікання житнього хліба через збитковість. Утім, аналітики прогнозують, що вже у 2026/2027 роках аграрії можуть повернутися до вирощування жита, якщо високі ціни збережуться, а ринок стабілізується.

До слова, нестача також є в сегменті меду. До кінця 2025 року в Україні очікується підвищення вартості цього базового продукту ще приблизно на 20%.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.