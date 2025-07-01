Дефицит продуктов в Полтавской области может привести не только к росту цен, но и сокращению ассортимента.

В Украине уже фиксируется дефицит продуктов в Полтавской области, одним из наиболее ощутимых является ржаной хлеб, сообщает Politeka.

Из-за стремительного сокращения посевов ржи, отсутствия внутреннего производства и роста стоимости импортного сырья, цены на этот продукт могут достичь 40–50 грн за буханку.

Как пояснил директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, ситуация критическая. Часть муки уже приходится импортировать из Польши и стран Балтии. Причина дефицита — нежелание аграриев сеять рожь из-за ее более низкой урожайности и доходности по сравнению с пшеницей. Если с гектара пшеницы получают около 60 центнеров, то традиционного зерна только 40, а расходы подобные.

Ранее большой объем ржи Украина импортировала из Беларуси, что сделало собственное производство нерентабельным. Но сейчас эти поставки почти остановились, и отечественные хлебопеки вынуждены закупать дорогую импортную муку.

В результате тонна зерновой культуры подорожала с 6-7 тыс. грн в 2024 году до 12-14 тыс. гривен в 2025 году. В то же время ржаная мука выросла в цене почти вдвое – с 10 тыс. до 20 тыс. грн. грн за тонну.

Дефицит продуктов в Полтавской области может привести не только к росту цен, но и сокращению ассортимента. Некоторые пекари могут вообще прекратить выпекание ржаного хлеба из-за убыточности. Однако аналитики прогнозируют, что уже в 2026/2027 годах аграрии могут вернуться к выращиванию ржи, если высокие цены сохранятся, а рынок стабилизируется.

Кстати, недостаток также есть в сегменте меда . До конца 2025 года в Украине ожидается повышение стоимости этого базового продукта примерно на 20%.

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