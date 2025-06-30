У разі збереження такої тенденції дефіцит продуктів у Полтавській області може лише погіршуватися,

Дефіцит продуктів у Полтавській області стає все помітнішим на прикладі звичного фрукта, повідомляє Politeka.

Через скорочення місцевого виробництва і старіння садів, Україна фактично залишилася без власних яблук. Середня ціна цього фрукта у червні 2025 року зросла до 85,20 грн за кілограм, що втричі перевищує показники минулого року. Про це повідомляють експерти аграрного ринку.

За словами Олександра Хорєва з проєкту EastFruit Weekly Ukraine, ринок заповнили переважно імпортні яблука з Польщі, оскільки місцевих майже немає. Ця зміна стала основною причиною зростання цін. Рік тому вони коштували 28,11 грн за кілограм, тепер же їхня вартість значно вища і вже перевищує навіть ціну бананів — популярного фрукта, який раніше був дешевшим. Середня ціна бананів нині становить 74,15 грн за кілограм.

Аграрний експерт Іван Томич пояснює ситуацію "старінням садів і скороченням їх посадки", що призвело до занепаду галузі. Через це яблука поступово стають преміальним товаром, який буде доступним лише невеликому колу споживачів.

У разі збереження такої тенденції дефіцит продуктів у Полтавській області, особливо яблук, може лише погіршуватися, змушуючи споживачів шукати альтернативи серед імпортної продукції.

До слова, дефіцит продуктів не оминув також і Дніпропетровської області. Цього року він вдарив не лише по фруктах, овочах чи злаках. У зоні ризику опинився мед, який раніше можна було знайти майже в кожній домівці. Вітчизняне бджільництво переживає складний сезон, і все більше пасічників говорять про провал.

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