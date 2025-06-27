Згідно з офіційним повідомленням Скороходівської селищної ради, графік відключення газу в Полтавській області вже затверджений, передає Politeka.
Роботи проводитимуться відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міненерговугілля №285 від 15.05.2015 року.
Газопостачання буде припинено під час виконання робіт за наступними адресами:
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4 липня: селище Скороходове, вул. Софіївська, буд. 59 і 61;
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8 липня: село Петрівка, вул. Привокзальна, буд. 1; селище Скороходове, вул. Магістральна, буд. 1; вул. Софіївська, буд. 69 і 77; вул. Травнева, буд. 1А.
Під час обслуговування буде повністю припинено подачу природного газу до вказаних будинків на період виконання технічних робіт. Орієнтовна тривалість кожного відключення — один день, однак фактичне відновлення постачання залежатиме від доступу фахівців до приміщень і стану газових мереж.
Відповідно до пунктів 5.7 і 5.10 Правил безпеки, для безпечного і своєчасного відновлення газопостачання мешканці зобов’язані надати безперешкодний доступ до квартир та приміщень, де розташовані газові прилади. Недотримання цих умов може призвести до затримки у відновленні подачі газу або залишення окремих квартир без підключення.
Графік відключення газу в Полтавській області розроблено з метою безпечного функціонування газових систем, а також профілактики аварійних ситуацій. Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, бути вдома у день проведення робіт та заздалегідь подбати про доступ до газових приладів.
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