График отключения газа в Полтавской области разработан в целях безопасного функционирования газовых систем и профилактики аварийных ситуаций.

Согласно официальному сообщению Скороходовского поселкового совета, график отключения газа в Полтавской области уже утвержден, передает Politeka.

Работы будут производиться в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденными приказом Минэнергоугля №285 от 15.05.2015 года.

Газоснабжение будет прекращено при выполнении работ по следующим адресам:

4 июля : поселок Скороходово, ул. Софиевская, дом. 59 и 61;

8 июля : село Петровка, ул. Привокзальная, дом. 1; поселок Скороходово, ул. Магистрально, дом. 1; ул. Софиевская, дом. 69 и 77; ул. Майская, дом. 1А.

Во время обслуживания будет полностью прекращена подача природного газа в указанные дома на период выполнения технических работ. Ориентировочная продолжительность каждого отключения — один день, однако фактическое восстановление поставок будет зависеть от доступа специалистов к помещениям и состоянию газовых сетей.

Согласно пунктам 5.7 и 5.10 Правил безопасности, для безопасного и своевременного восстановления газоснабжения жильцы обязаны предоставить беспрепятственный доступ к квартирам и помещениям, где расположены газовые приборы. Несоблюдение этих условий может привести к задержке восстановления подачи газа или оставлению отдельных квартир без подключения.

График отключения газа в Полтавской области разработан в целях безопасного функционирования газовых систем, а также профилактики аварийных ситуаций. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, быть дома в день проведения работ и предварительно позаботиться о доступе к газовым приборам.

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